На Земле начались магнитные бури

Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В случае одного выброса облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором — прямо на Землю. Именно он должен был вызвать магнитную бурю.