На Земле начались магнитные бури

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Магнитные бури начались на Земле, по некоторым данным, они уже достигают уровня G3 (сильные), сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
«На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3», — говорится в сообщении Лаборатории.
Отмечается, что основная зона полярных сияний будет сформирована в скандинавских странах и в Канаде. Над территорией России полярный овал достаточной интенсивности сформироваться не успел, хотя отдельные наблюдения на северо-западе страны всё ещё возможны, уточнили учёные.
Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. В случае одного выброса облако плазмы средних размеров было выброшено в сторону Меркурия и Венеры, во втором — прямо на Землю. Именно он должен был вызвать магнитную бурю.