Названы самые безопасные регионы РФ: где можно спать спокойно

Чукотка стала самым безопасным регионом РФ за прошлый год.

Источник: Комсомольская правда

Согласно оперативным данным МВД России, Чукотский АО продемонстрировал наилучшие показатели криминальной статистики в 2024 году. В перечень регионов с минимальным количеством преступлений также включены НАО, Ингушетия, Магаданская область и Чечня. Данные ведомства оказались в распоряжении РИА Новости.

Разрыв между двумя самыми безопасными регионами минимален — Чукотка (865 преступлений) опережает Ненецкий округ (877 правонарушений) всего на 12 инцидентов.

Замыкают пятерку безопасных для проживания регионов России: Ингушетия (1 938 преступлений), Магаданская область (2 499 случаев), Чечня (2 583 правонарушения).

Совокупный уровень преступности в России по итогам 2024 года достиг отметки в 1,9 млн правонарушений.

Ранее KP.RU назвал наиболее популярные имена для новорожденных. София и Михаил — фавориты 2025 года: именно эти имена чаще всего выбирали родители для своих детей.