Названы самые безопасные регионы РФ: где можно спать спокойно

Согласно оперативным данным МВД России, Чукотский АО продемонстрировал наилучшие показатели криминальной статистики в 2024 году. В перечень регионов с минимальным количеством преступлений также включены НАО, Ингушетия, Магаданская область и Чечня. Данные ведомства оказались в распоряжении РИА Новости.
Разрыв между двумя самыми безопасными регионами минимален — Чукотка (865 преступлений) опережает Ненецкий округ (877 правонарушений) всего на 12 инцидентов.
Замыкают пятерку безопасных для проживания регионов России: Ингушетия (1 938 преступлений), Магаданская область (2 499 случаев), Чечня (2 583 правонарушения).
Совокупный уровень преступности в России по итогам 2024 года достиг отметки в 1,9 млн правонарушений.
