«Необходимое решение»: гендир Nestle потерял работу из-за служебного романа

Правление пищевой корпорации Nestle приняло решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Лорана Фрейше. Соответствующие заявление опубликовано на сайте фирмы.

«Это было необходимое решение. Ценности и принципы управления Nestle — прочный фундамент нашей компании», — отметил Пол Бюльке, председатель совета директоров корпорации.

Поводом для отставки стали результаты внутренней проверки, подтвердившие факт служебного романа между высокопоставленным функционером и его подчиненной.

В официальном заявлении фирмы подчеркнули, что подобное поведение противоречит установленным стандартам деловой этики. Преемником Лорана Фрейше стал Филипп Навратил — опытный управленец, посвятивший компании более двух десятилетий своей жизни.

Стоит добавить, что служебные романы создают проблемы не только ведущим функционерам транснациональных корпораций. Ранее в рамках эксклюзивного репортажа «МК» были подробно разобраны все «за» и «против» в вопросе неуставных отношений на рабочем месте.

