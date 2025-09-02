«Необходимое решение»: гендир Nestle потерял работу из-за служебного романа

Правление пищевой корпорации Nestle приняло решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного директора Лорана Фрейше. Соответствующие заявление опубликовано на сайте фирмы.
«Это было необходимое решение. Ценности и принципы управления Nestle — прочный фундамент нашей компании», — отметил Пол Бюльке, председатель совета директоров корпорации.
Поводом для отставки стали результаты внутренней проверки, подтвердившие факт служебного романа между высокопоставленным функционером и его подчиненной.
В официальном заявлении фирмы подчеркнули, что подобное поведение противоречит установленным стандартам деловой этики. Преемником Лорана Фрейше стал Филипп Навратил — опытный управленец, посвятивший компании более двух десятилетий своей жизни.
