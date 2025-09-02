Эксперт объяснила, сколько можно выиграть, отложив выход на пенсию

Так, в 2025 году фиксированная выплата составляет 8907,7 рублей, а стоимость ИПК — 145,69 рублей. Если ваш ИПК — 70, то общий размер пенсии составит 70*145,69 + 8907,7 — 19106 рублей. Выйдя на пенсию на год позже, можно с учетом повышающих коэффициентов получать 20318,71 рублей. Если отложить выход на пенсию на пять лет, ее размер составит почти 27 тысяч рублей.