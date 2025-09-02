AFP: флотилия Греты Тунберг после шторма возобновила путь к сектору Газа

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг вечером 1 сентября возобновила движение к сектору Газа после остановки, вызванной непогодой, сообщило агентство France Presse (AFP).
Флотилия вышла из Барселоны рано утром, но вынуждено вернулась в порт отправления из-за шторма в море. Активисты хотят прорвать блокаду палестинского анклава, доставив туда продовольствие и лекарства.
В текущем году это уже четвертая подобная попытка. Объединение получило название «Глобальная флотилия Сумуда» (в соответствии с палестинской концепцией стойкости). Оно сменило коалицию «Флотилия свободы».
Предположительно, активисты достигнут сектора Газа 14 или 15 сентября. Во время движения число судов во флотилии может увеличиться до 70.
Напомним, 31 августа газета Israel Hayom написала, что израильские власти хотят задержать и поместить в тюрьмы для террористов Грету Тунберг и других активистов, следующих к сектору Газа. Речь идет об исправительных учреждениях Кициот и Дамон. Соответствующие планы вынашивает министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.