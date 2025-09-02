AFP: флотилия Греты Тунберг после шторма возобновила путь к сектору Газа

Напомним, 31 августа газета Israel Hayom написала, что израильские власти хотят задержать и поместить в тюрьмы для террористов Грету Тунберг и других активистов, следующих к сектору Газа. Речь идет об исправительных учреждениях Кициот и Дамон. Соответствующие планы вынашивает министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.