Вильфанд предупредил об опасной погоде в нескольких регионах России

— 2 и 3 сентября на юге страны прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. На Черноморском побережье от Анапы до Сочи есть риск образования смерчей над морем. Осадки могут привести к подъему уровня воды в реках и подтоплениям, — рассказал он.