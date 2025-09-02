Ричмонд
Вильфанд предупредил об опасной погоде в нескольких регионах России

В ближайшие дни несколько российских регионов столкнутся с опасными погодными явлениями. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— 2 и 3 сентября на юге страны прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. На Черноморском побережье от Анапы до Сочи есть риск образования смерчей над морем. Осадки могут привести к подъему уровня воды в реках и подтоплениям, — рассказал он.

По его словам, 3 сентября грозы, град и дожди накроют Ставропольский край, Северную Осетию, Ингушетию и Республику Чечня. На Урале ожидаются первые заморозки: в Свердловской области температура воздуха может понизиться до двух градусов мороза, в Курганской — до минус одного градуса.

Нестабильная погода прогнозируется и в Сибири — в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края пройдут сильные дожди, местами с мокрым снегом, возможен град и усиление ветра до 25 метров в секунду, передает ТАСС.

Роман Вильфанд ранее сообщил, что в сентябре среднемесячная температура в европейской части страны будет выше нормы. По его словам, теплая погода ожидается почти на всей территории до Урала, включая Северо-Западный, Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа.