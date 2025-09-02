Без работы и с долгами: россиянам рассказали, как реструктуризация спасет ипотеку

Люди, которые переоценили свои финансовые силы, внезапно лишились работы или стабильного дохода, а также накопили слишком много долгов, могут столкнуться с риском потери жилья, купленного в ипотеку. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.