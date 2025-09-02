Ричмонд
Без работы и с долгами: россиянам рассказали, как реструктуризация спасет ипотеку

Аналитик Бочкина: Потеря дохода и увольнение могут привести к утрате ипотеки.

Источник: Комсомольская правда

Люди, которые переоценили свои финансовые силы, внезапно лишились работы или стабильного дохода, а также накопили слишком много долгов, могут столкнуться с риском потери жилья, купленного в ипотеку. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

Она отметила, что первый шаг для таких заемщиков — реструктуризация кредита. Это способ снизить ежемесячные выплаты, увеличив срок кредита.

Со слов Бочкиной, другой вариант — это ипотечные каникулы. Они дают возможность временно приостановить платежи, если человек оказался в сложной жизненной ситуации, например, из-за болезни, потери дохода, появления новых иждивенцев или утраты имущества в зоне ЧС.

«Но важно помнить: долг за время каникул не исчезает, его все равно придется погасить в будущем», — подчеркнула Бочкина, обращаясь к россиянам.

Напомним, накануне в России начал действовать «период охлаждения» для потребительских кредитов.

Ранее ЦБ России обязал банки раскрывать причины блокировки карт клиентов. Кроме того, финансовые учреждения должны информировать клиентов о том, что нужно сделать для возобновления обслуживания.