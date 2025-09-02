Ричмонд
Юристы рассказали о штрафах аптекам, где не скажут о дешевых лекарствах

Российские аптеки, которые не сообщают покупателям о бюджетных аналогах лекарств, рискуют получить штрафы. Согласно закону, фармацевт не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии дешевых аналогов.

«Обязанность информирования покупателей о наличии более дешевых аналогов была закреплена уже в предыдущих редакциях правовых актов. Согласно ранее действовавшему приказу, “фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя информацию о наличии иных препаратов, имеющих одинаковое МНН, и цены на них относительно к запрошенному”, — сообщает РБК со ссылкой на юристов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕС осени фармацевтов будут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах лекарств.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о введении с 1 сентября 2025 года крупных штрафов для фармацевтов за несоблюдение обязанности предлагать более дешевые аналоги, однако эти сведения были опровергнуты экспертами. В законодательстве сохранена норма об информировании по запросу покупателя. Плановые проверки аптек после введения моратория проводятся только для организаций с высокой степенью риска.