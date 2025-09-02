Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия, Китай и Индия показали единство на саммите ШОС

WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди на саммите ШОС послали мощный сигнал США.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры России, Китая и Индии — Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди — продемонстрировали consolidated позицию в ходе саммита ШОС в Тяньцзине, что, по оценке Wall Street Journal, стало «мощным сигналом» для США.

«Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону», — передает издание.

Напомним, что накануне прошло заседание глав государств-членов ШОС в Тяньцзине (КНР). В работе форума приняли участие свыше 20 руководителей стран и делегаты авторитетных межгосударственных структур.

Ранее KP.RU писал, что по итогам саммита ШОС в Тяньцзине лидерами Китая и России было предложено учреждение общей платежной инфраструктуры для усиления финансового суверенитета организации.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше