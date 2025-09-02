Россия, Китай и Индия показали единство на саммите ШОС

Лидеры России, Китая и Индии — Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди — продемонстрировали consolidated позицию в ходе саммита ШОС в Тяньцзине, что, по оценке Wall Street Journal, стало «мощным сигналом» для США.
«Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону», — передает издание.
Напомним, что накануне прошло заседание глав государств-членов ШОС в Тяньцзине (КНР). В работе форума приняли участие свыше 20 руководителей стран и делегаты авторитетных межгосударственных структур.
Ранее KP.RU писал, что по итогам саммита ШОС в Тяньцзине лидерами Китая и России было предложено учреждение общей платежной инфраструктуры для усиления финансового суверенитета организации.