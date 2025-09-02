В Роспотребнадзоре рассказали об использовании электронных средств обучения

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Время использования электронных средств обучения учеников 1−11 классов назвали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что от 30% до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. У них могут проявляться покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечёткость зрения при взгляде вдаль, боли в шее и плечах, головная боль.
«При внедрении в образовательный процесс электронных средств обучения с демонстрацией учебных фильмов, программ или другой информации, которую учащиеся фиксируют в тетрадях, время непрерывного использования экрана не должно превышать: для детей 5−7 лет — 5−7 минут, для учеников 1−4 классов — 10 минут, для 5−9 классов — 15 минут», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там добавили, что общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке для интерактивной доски не должна превышать в 1−3 классах 20 минут, 4−11 классах — 30 минут.
«Для интерактивной панели: 1−3 классы — 10 минут, 4 класс — 15 минут, 5−6 классы — 20 минут, 7−11 классы — 25 минут. Для персонального компьютера и ноутбука: 1−2 классы — 20 минут, 3−4 классы — 25 минут, 5−9 классы — 30 минут, 10−11 классы — 35 минут. Для планшета: 1−2 классы — 10 минут, 3−4 классы — 15 минут, 5−9 классы — 20 минут, 10−11 классы — 20 минут», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также рассказали, что суммарное время использования электронных средств обучения в школе и дома для интерактивной доски не должно превышать в 1−3 классах 80 минут, в 4 классе — 90 минут, 5−9 классах — 100 минут, 10−11 классах — 120 минут.
«Для интерактивной панели: 1−3 классы — 30 минут, 4 класс — 45 минут, 5−6 классы — 80 минут, 7−11 классы — 100 минут. Для персонального компьютера и ноутбука: 1−2 классы — 40 минут в школе и 80 минут дома, 3−4 классы — 50 минут в школе и 90 минут дома, 5−9 классы — 60 минут в школе и 120 минут дома, 10−11 классы — 70 минут в школе и 170 минут дома. Для планшета: 1−2 классы — 30 минут в школе и 80 минут дома, 3−4 классы — 45 минут в школе и 90 минут дома, 5−9 классы — 60 минут в школе и 120 минут дома, 10−11 классы — 80 минут в школе и 150 минут дома», — указали в ведомстве.
Занятия с использованием электронных средств обучения для детей младше пяти лет не проводятся, подчеркнули в ведомстве.
«Для снижения нагрузки на зрение рекомендуется рациональное дозирование времени работы с гаджетами: гимнастика для глаз должна выполняться ежедневно, рабочее место должно быть организовано с учетом оптимальных условий: удобное рабочее место; левостороннее освещение; расстояние от монитора — не менее 70 сантиметров; расстояние от рабочей поверхности — не менее 25 сантиметров», — заключили в Роспотребнадзоре.