В Роспотребнадзоре рассказали об использовании электронных средств обучения

«Для интерактивной панели: 1−3 классы — 30 минут, 4 класс — 45 минут, 5−6 классы — 80 минут, 7−11 классы — 100 минут. Для персонального компьютера и ноутбука: 1−2 классы — 40 минут в школе и 80 минут дома, 3−4 классы — 50 минут в школе и 90 минут дома, 5−9 классы — 60 минут в школе и 120 минут дома, 10−11 классы — 70 минут в школе и 170 минут дома. Для планшета: 1−2 классы — 30 минут в школе и 80 минут дома, 3−4 классы — 45 минут в школе и 90 минут дома, 5−9 классы — 60 минут в школе и 120 минут дома, 10−11 классы — 80 минут в школе и 150 минут дома», — указали в ведомстве.