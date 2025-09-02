Магнитная буря уровня G3 стартовала: возможны сбои в энергосистемах и радиосвязи

В период магнитной бури такого уровня возможны сбои в работе энергетических систем, включая ложные срабатывания защитных механизмов и перегрев масляных трансформаторов. Также не исключены перебои в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также нарушения высокочастотной радиосвязи. В средних широтах может появиться полярное сияние.