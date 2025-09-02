Магнитная буря уровня G3 стартовала: возможны сбои в энергосистемах и радиосвязи

На Земле началась магнитная буря уровня G3, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. По пятибалльной шкале интенсивности магнитных бурь, где G1 означает слабую активность, а G5 — экстремально сильную, уровень G3 считается сильным.
В период магнитной бури такого уровня возможны сбои в работе энергетических систем, включая ложные срабатывания защитных механизмов и перегрев масляных трансформаторов. Также не исключены перебои в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также нарушения высокочастотной радиосвязи. В средних широтах может появиться полярное сияние.
27 мая ученые предупредили о приближении магнитной бури. Согласно прогнозам, уже завтра скорость солнечного ветра начнет повышаться и может достичь 600 км/с. При этом в прошлом при аналогичных условиях скорость ветра достигала 700−800 км/с, что вызывало заметные геомагнитные возмущения.