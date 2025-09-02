От указов Петра и до нынешних дней, мы становились сильней

2 сентября празднуется День российской гвардии. Бойцы этих подразделений считаются самыми бесстрашными. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у гвардейцев, какие задачи они выполняют на фронте.
Этот праздник был установлен в честь «потешных» полков Петра I. 2 сентября 1700 года государь выпустил указ, в котором дал Семеновскому и Преображенскому полкам наименование лейб-гвардии. Свою боеспособность подразделения доказали через два месяца в битве под Нарвой (Эстония), несколько часов сдерживая натиск превосходящих сил пехоты короля Швеции Карла XII.
С началом проведения спецоперации статус «гвардия» стали получать и другие, новые подразделения. Так, например, 25 января 2024 года президент России Владимир Путин присвоил столичному 1429-му мотострелковому полку статус гвардейского. Бойцы этого подразделения в 2023 году принимали активное участие в обороне сел Вербовое, Работино и других населенных пунктов в Запорожской области во время «мощнейшего» контрнаступления ВСУ.
Боец с позывным «Скромный» неоднократно принимал участие в спасательных операциях. Пробираясь сквозь заминированные поля, леса, разрушенные деревни, он вывозил своих сослуживцев. Несмотря на опасность удара беспилотников, артиллерии, цель номер один — спасти товарища. Так, во время одной из операций «Скромный» оказался единственным, кто мог эвакуировать бойцов.
— Услышал по рации, что мои ребята серьезно ранены. В ту же секунду я побежал к ним, — рассказывает «ВМ» боец. — Один из них оказался на волоске от смерти… Я использовал эвакуационные стропы. Вместе с ними я несколько суток добирался до безопасной зоны, которая находилась на расстоянии 20 километров. Мне необходимо было постоянно стабилизировать их состояние, иначе ребята бы остались там…
«Скромный» отмечает, что за все время проведения спецоперации бойцы ни разу не оставили своих раненых товарищей на позициях.
— Не было ни одного случая, когда они могли бы оставить своего сослуживца раненым на поле боя. К сожалению, без потерь не обойтись. Но мы всегда выносим своего погибшего товарища. Это для нас святое, — говорит «Скромный». — Ребята все очень хорошие. Я за каждого готов поручиться. Они отличные бойцы. Достойные преемники славных традиций наших героических предков.
«Скромный» награжден государственной медалью «За спасение погибавших».
Боец из 1429-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Чаплин» находится на передовой с 2024 года. За небольшой срок на фронте он сбил больше 100 украинских беспилотников самых разных типов, от самолетных до мультикоптеров (дроны с несколькими винтами. — «ВМ»).
— Были самые разные ситуации. Часто ВСУ отправляют на наши колонны техники несколько десятков дронов «Баба-яга», Mavic и других, — рассказывает «Чаплин». — Самое страшное было, когда один из коптеров решил ударить рядом с позицией, где я маскировался. Мне очень повезло, что оператор дрона ударил не по мне, а по ближайшему дереву. Я быстро отскочил и сразу же сменил свое местоположение. Боец отмечает, что сейчас практически к каждому подразделению ВСУ прикреплен специальный отряд, который занимается сборкой беспилотников.
— Наши ребята регулярно проводят анализ и выявляют местоположение опорных пунктов врага. Сразу передаются данные артиллерии, и те уже запускают снаряды по позициям националистов, — говорит «Чаплин». — Мы стараемся разбирать, что нового ВСУ пытаются засунуть в свои беспилотники. Раньше все их боялись как огня, а теперь это привычная картина. Нужно знать и понимать, что готовит для нас враг.
За мужество, отвагу и другие особые заслуги в зоне проведения спецоперации боец был награжден медалью Александра Суворова.
За три года успешного подавления живой силы и техники врага на ореховском направлении (Запорожская область) бойцы из 1429-го гвардейского мотострелкового полка заслужили особое прозвище — «Ореховские спартанцы». Они уничтожили несколько десятков танков Leopard, AMX-10RC, американских БМП Bradley и другой боевой техники.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник в отставке:
— Как и в XVIII веке, так и сейчас статус «гвардия» присуждается лишь тем частям, которые доказали свою боеспособность в различных военных операциях. В связи с этим стоит понимать, что этот статус очень тяжело получать, а те подразделения, которые имеют у себя приписку «гвардейская», определенно заслужили уважение и доверие. Им можно поставить сложные и опасные задачи и быть уверенным, что именно они их точно выполнят.