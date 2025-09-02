От указов Петра и до нынешних дней, мы становились сильней

— Как и в XVIII веке, так и сейчас статус «гвардия» присуждается лишь тем частям, которые доказали свою боеспособность в различных военных операциях. В связи с этим стоит понимать, что этот статус очень тяжело получать, а те подразделения, которые имеют у себя приписку «гвардейская», определенно заслужили уважение и доверие. Им можно поставить сложные и опасные задачи и быть уверенным, что именно они их точно выполнят.