Минцифры сообщило о подключении безлимитного доступа к мессенджеру MAX: абоненты «большой четверки» уже могут им воспользоваться

Крупнейшие операторы связи России, входящие в «большую четверку», начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру MAX. Об этом сообщило Министерство цифрового развития.
В ведомстве пояснили, что новая услуга доступна для всех клиентов, которые подключены к тарифным планам с безлимитным трафиком на популярные мессенджеры. Абоненты получили возможность бесплатно обмениваться сообщениями, совершать голосовые звонки и использовать другие функции приложения без списания основного пакета интернет-трафика и без дополнительной абонентской платы.
Бета-версия платформы MAX была впервые представлена широкой аудитории в марте 2025 года. Официальный запуск сервиса запланирован на осенний период. Развитием проекта занимается компания VK при активной поддержке Министерства цифрового развития. Планируется, что мессенджер станет не только платформой для коммуникации, но и важной площадкой для онлайн-взаимодействия граждан с государственными органами. Платформа доступна для скачивания в основных цифровых магазинах, включая App Store, RuStore и Google Play.
KP.RU писал, что с 1 сентября в России на все продаваемые устройства будет предустанавливаться национальный мессенджер Max. Он включен в список обязательных программ и заменит в нем VK Мессенджер. Соответствующее распоряжение об изменениях утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правило коснулось, в том числе, моделей iPhone. На фоне нововведений многие стали опасаться, что телефоны от Apple вовсе рискуют исчезнуть с российского рынка. Однако аналитик Эльдар Муртазин отметил, что бояться такого точно не стоит.
Напомним, что согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян — 64% — поддерживают создание национального мессенджера Max. Более половины пользователей (55%) считают важным, чтобы их данные хранились на российских серверах. Опрос показал, что 85% жителей страны используют мессенджеры для общения с близкими, 49% — для чтения новостей, а 47% — для работы или учебы.
Ранее стало известно, что полная интеграция мессенджера с «Госуслугами» ожидается в ближайшие недели, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.