Минцифры сообщило о подключении безлимитного доступа к мессенджеру MAX: абоненты «большой четверки» уже могут им воспользоваться

Бета-версия платформы MAX была впервые представлена широкой аудитории в марте 2025 года. Официальный запуск сервиса запланирован на осенний период. Развитием проекта занимается компания VK при активной поддержке Министерства цифрового развития. Планируется, что мессенджер станет не только платформой для коммуникации, но и важной площадкой для онлайн-взаимодействия граждан с государственными органами. Платформа доступна для скачивания в основных цифровых магазинах, включая App Store, RuStore и Google Play.