В Россию въехали более 16 тысяч украинцев с начала 2025 года

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что мнение украинцев, которые нашли убежище в стране, тоже нужно учитывать при урегулировании текущего конфликта. По его словам, в РФ находится примерно семь миллионов граждан Украины, передает RT.