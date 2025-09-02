Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Россию въехали более 16 тысяч украинцев с начала 2025 года

В 2025 году границу России пересекли 16 225 граждан Украины. Из этого числа 15 338 человек прибыли в своих целях, а еще 652 человека — с деловыми визитами. Соответствующая информация приводится в данных статистики.

По данным статистики, 15 338 украинцев совершали частные визиты в РФ.

В 2025 году границу России пересекли 16 225 граждан Украины. Из этого числа 15 338 человек прибыли в своих целях, а еще 652 человека — с деловыми визитами. Соответствующая информация приводится в данных статистики.

«Согласно имеющимся сведениям, из них: 15 338 совершали частные визиты; 652 — деловой; 57 человек приехали в качестве туристов», — передает РИА Новости статистические данные. Также отмечается, что еще у 21 украинца целью поездки был транзит.

Что касается способов пересечения границы, большинство — 15 475 украинцев — воспользовались авиаперелетами. На автомобилях в страну въехали 705 человек, а пешком перешли границу 45 граждан Украины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что мнение украинцев, которые нашли убежище в стране, тоже нужно учитывать при урегулировании текущего конфликта. По его словам, в РФ находится примерно семь миллионов граждан Украины, передает RT.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше