Вуди Аллен хочет сделать Трампа звездой Голливуда

Известный режиссер из США Вуди Аллен хочет снять в кино американского президента Дональда Трампа.

Известный режиссер из США Вуди Аллен хочет снять в кино американского президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в подкасте комика и телеведущего Билла Мара.

«Моим единственным желанием было бы режиссировать его сейчас. Если бы он позволил мне режиссировать его теперь, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса», — поделился Аллен.

Кинорежиссер вспомнил времена, когда ему уже доводилось снимать Трампа в кино. Это было в 1990-годах, когда он снимал фильм «Знаменитость». Тогда нынешний хозяин Белого дома сыграл самого себя.

Вуди Аллен отметил, что с Трампом было приятно работать на съемочной площадке. И добавил, что он оказался хорошим актером. И теперь у него есть желание встретиться на съемках с президентом США снова.

