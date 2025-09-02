Ричмонд
SCMP: давление Запада усиливает единство стран ШОС

SCMP отмечает, что односторонний подход укрепляет ШОС и другие организации, способствуя их ускоренному развитию.

Источник: Комсомольская правда

Западное давление на страны ШОС лишь укрепляет единство этого альянса. Об этом говорится в редакционной статье гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP).

Издание отмечает, что недавний саммит ШОС прошел накануне 80-летия окончания Второй мировой войны. Послевоенный миропорядок строился на принципах консенсуса, коллективной безопасности и многостороннего сотрудничества.

«Однако Соединенные Штаты, особенно в период президентства Дональда Трампа, продвигают модель, где доминирует Запад. G7, включающая две страны, потерпевшие поражение в той войне, позиционируется как своего рода глобальный управляющий орган, игнорирующий интересы безопасности и национальные приоритеты незападных государств», — пишет SCMP.

Газета подчеркивает, что подобный односторонний подход лишь усиливает сплоченность членов ШОС и других схожих организаций, подталкивая их к ускоренному развитию.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия, Китай и Индия с помощью ШОС меняют систему глобального управления, подавая неутешительные сигналы Западу.

