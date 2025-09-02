СБУ заочно предъявила обвинения Рамзану Кадыров: подробности

Служба безопасности Украины (СБУ) официально объявила о вручении подозрения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
«На основании новых доказательств следователи СБУ заочно уведомили Кадырова о подозрении по ч. 1 ст. 4 38 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)», — передает Telegram-канал СБУ.
Кроме этого, украинские боевики утверждают, что Кадыров якобы использовал захваченных украинских солдат в качестве «живых щитов». Однако никаких фактических доказательств этих обвинений представлено не было.
В заявлении СБУ утверждается, что отдельные публичные высказывания главы Чечни противоречат международным нормам ведения войны, закреплЕнным в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС) для вооруженных конфликтов.
Напомним, что Римский статут — это международные правила, созданные МУС. Он судит за тяжкие преступления в мире: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессию.
Служба безопасности Украины в ноябре 2022 года объявила Рамзана Кадырова в розыск. Согласно официальной базе ведомства, ему предъявлены обвинения по двум статьям, включая «ведение агрессивной войны». При этом на сайте его идентифицируют «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования».
Согласно Уголовному кодексу Украины, данное преступление наказывается тюремным заключением сроком от 10 до 15 лет. Позже глава Чечни прокомментировал действия СБУ, заявив, что уже несколько раз посещал Украину, но никто не пытался его арестовать.
Позднее глава Чечни отверг обвинения, подчеркнув свою неизменную позицию: он продолжит участвовать в спецоперации несмотря ни на что.
Накануне Служба безопасности Украины объявила в розыск двух высокопоставленных российских чиновников: первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Так, Кириенко обвиняют в оправдании действий РФ на Украине, нарушении суверенитета путем посещения Крыма, Донецка и Луганска. Хинштейн фигурирует в деле о посягательстве на территориальную целостность страны.