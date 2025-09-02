Россия потеряла 40% учителей немецкого языка

«Число учителей немецкого языка в российских школах за шесть лет уменьшилось на 43%. Если в 2019 году их было 12 887, то уже в 2020 году их количество начало ежегодно уменьшаться, и в 2024 году педагогов стало всего 7348», — следует из исследования, которое разобрала газета «Ведомости». Сокращение числа преподавателей немецкого языка связано, прежде всего, с изменениями в образовательных стандартах и снижением числа школьников, изучающих второй иностранный язык.