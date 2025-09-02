С сентября в РФ будут штрафовать за поиск запрещенного контента в Telegram

«Мало кто понимает, что, например, поиск в Telegram — это тот же поиск. А мы с вами знаем, что в данном мессенджере по щелчку находятся все мыслимые и немыслимые экстремистские и прочие материалы. То есть, когда говорят, что будут штрафовать за поиск экстремистских материалов, то речь идет не только о таких поисковых системах, скажем, как Google и Яндекс… А еще есть, например, крупные онлайн-магазины, и там тоже предусмотрен “поиск”», — сказал Клименко.