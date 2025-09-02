С сентября в РФ будут штрафовать за поиск запрещенного контента в Telegram

С 1 сентября россиян будут штрафовать за поиск запрещенного контента, в том числе и в Telegram, сообщил aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
Напомним, в РФ вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за поиск в интернете материалов экстремистского содержания и получение к ним доступа.
«Мало кто понимает, что, например, поиск в Telegram — это тот же поиск. А мы с вами знаем, что в данном мессенджере по щелчку находятся все мыслимые и немыслимые экстремистские и прочие материалы. То есть, когда говорят, что будут штрафовать за поиск экстремистских материалов, то речь идет не только о таких поисковых системах, скажем, как Google и Яндекс… А еще есть, например, крупные онлайн-магазины, и там тоже предусмотрен “поиск”», — сказал Клименко.
При этом эксперт констатировал, что слабо представляет, как правоохранительные органы смогут дистанционно выявлять нарушителей.
«Мы понимаем с вами, что зарубежные компании, естественно, не будут сотрудничать с нашими правоохранительными органами сегодня, потому как есть санкции и тому подобное. Если же речь идет о российских компаниях, то это еще возможно в рамках определенного сотрудничества. Однако и здесь нет четкого ответа: где заканчивается сотрудничество, а где начинается разглашение, допустим, персональных данных», — сказал Клименко.
По сути, добавил эксперт, узнать, искал ли человек экстремистскую информацию, возможно только, если влезть конкретно в его смартфон или компьютер.
Ранее Клименко объяснил aif.ru, как и в отношении кого будет в первую очередь применяться вступивший в РФ в силу закон, предусматривающий административную ответственность за поиск в интернете материалов экстремистского содержания и получение к ним доступа.
Как сообщалось, умышленный поиск в интернете экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN, с 1 сентября наказываться штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей.