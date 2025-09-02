Ричмонд
Нашлась замена Анне Винтур на посту главного редактора Vogue

Американский журнал Vogue получит нового главного редактора — им станет Хлои Малль, редактор сайта Vogue.com. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Puck. По информации издания, Анна Винтур, руководившая Vogue почти 40 лет, выбрала Малль в качестве своей преемницы для управления повседневной работой журнала. Винтур охарактеризовала этот выбор как «практичный, разумный и рациональный».

Официальное объявление ожидается 2 сентября.

Ранее, 13 августа, стало известно, что Хлои Малль — дочь актрисы Кэндис Берген и режиссера Луи Малля — рассматривается на должность главреда Vogue. В настоящее время она занимается редакторской работой на сайте издания и берет интервью у известных личностей.

О том, что Винтур скоро покинет должность, стало известно еще в начале лета.