Нашлась замена Анне Винтур на посту главного редактора Vogue

Американский журнал Vogue получит нового главного редактора — им станет Хлои Малль, редактор сайта Vogue.com. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Puck. По информации издания, Анна Винтур, руководившая Vogue почти 40 лет, выбрала Малль в качестве своей преемницы для управления повседневной работой журнала. Винтур охарактеризовала этот выбор как «практичный, разумный и рациональный».