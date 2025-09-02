Ричмонд
Писатель Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей в Верховном суде

Иноагент был объявлен в международный розыск.

Источник: Аргументы и факты

Дмитрий Быков* обжаловал в Верховном суде РФ штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его постах в Telegram, сообщает РИА Новости.

Суд оставил решение о штрафе в силе.

«Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения», — рассказали агентству в суде.

Речь идёт о штрафе, назначенном летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что писателя Дмитрия Быкова*, заочно арестованного в Российской Федерации по статьям о распространении фейков о ВС РФ, а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента, объявили в международный розыск.

* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.