Писатель Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей в Верховном суде

Дмитрий Быков* обжаловал в Верховном суде РФ штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его постах в Telegram, сообщает РИА Новости.
Суд оставил решение о штрафе в силе.
«Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения», — рассказали агентству в суде.
Речь идёт о штрафе, назначенном летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что писателя Дмитрия Быкова*, заочно арестованного в Российской Федерации по статьям о распространении фейков о ВС РФ, а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента, объявили в международный розыск.
* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.