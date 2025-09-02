Юрист Хаминский рассказал о риске увольнения из-за селфи на рабочем месте

Работодатель самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъемки на рабочем месте, отметил он. По его словам, конкретные правила, которые касаются таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами. С ними сотрудники должны ознакомиться при заключении трудового договора. Обычно такие ограничения связаны с охраной коммерческой тайны, особенностями производственных процессов и защитой персональных данных, передает РИА Новости.