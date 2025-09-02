Юрист Хаминский рассказал о риске увольнения из-за селфи на рабочем месте

Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если эта съемка нарушает коммерческую тайну или правила защиты персональных данных. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
Работодатель самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъемки на рабочем месте, отметил он. По его словам, конкретные правила, которые касаются таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами. С ними сотрудники должны ознакомиться при заключении трудового договора. Обычно такие ограничения связаны с охраной коммерческой тайны, особенностями производственных процессов и защитой персональных данных, передает РИА Новости.
В случае нарушения запретов сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.
Также юрист назвал профессии, где фото-видеосъемка на рабочем месте и даже за его пределами может стать причиной увольнения.
— К ним относятся работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военные и другие, — сообщил Хаминский.
