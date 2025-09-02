Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 сентября

Рыбы сейчас часто отвлекаются на незначительные пустяки. Однако это может и пригодиться, поскольку вы в этот день бываете забывчивы. Не поленитесь убедиться, что дела все же идут, что вы все взяли с собой на важную деловую встречу. Ну и, если таковая действительно запланирована, постарайтесь не опоздать. Именно 2 сентября непунктуальность произведет плохое впечатление. Сократите незапланированные покупки — лучше сэкономить, пишет «Российская газета».