Вызывает рак и помогает во сне: Врач развеяла Life.ru главные мифы о бюстгальтерах

Она добавила, что слишком тесное бельё с косточками может травмировать ткани и приводить к липомам, а сон в таком бюстгальтере опасен нарушением кровообращения. Также врач развеяла миф о том, что грудь можно увеличить упражнениями: мышцы есть только вокруг молочных желёз, а не внутри них.