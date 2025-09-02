Ричмонд
Вызывает рак и помогает во сне: Врач развеяла Life.ru главные мифы о бюстгальтерах

Женщины носят бюстгальтеры больше ста лет, и за это время вокруг этого элемента гардероба появилось множество мифов. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в День рождения бюстгальтера рассказала Life.ru, какие из них наиболее опасны и чем может обернуться неправильно подобранное бельё.

Источник: Life.ru

Первый и самый вредный миф — что ношение бюстгальтера предотвращает обвисание груди, поэтому его необходимо носить круглосуточно для «сохранения формы». Очертания груди зависят не от внешней поддержки, а от связок из эластина и коллагена. С возрастом они ослабевают — это естественный процесс, а не результат отсутствия бюстгальтера.

Ольга Уланкина.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», врач.

Врач объяснила, что ношение белья без перерыва не только бесполезно, но и вредно: чрезмерное давление нарушает микроциркуляцию, а косточки могут натирать и смещаться во сне. Женщинам с большой грудью она посоветовала выбирать мягкие топы без косточек для сна.

Другой популярный миф касается якобы связи бюстгальтеров с онкологией.

«Ни одно серьёзное исследование не подтвердило связь белья с раком молочной железы. Реальные факторы риска — наследственность, гормональные сбои, алкоголь и курение», — подчеркнула Уланкина.

Она добавила, что слишком тесное бельё с косточками может травмировать ткани и приводить к липомам, а сон в таком бюстгальтере опасен нарушением кровообращения. Также врач развеяла миф о том, что грудь можно увеличить упражнениями: мышцы есть только вокруг молочных желёз, а не внутри них.

Отдельное внимание эксперт уделила подбору правильного белья. По её словам, именно пояс-основание, а не бретельки, должен держать до 90% нагрузки. Если бюстгальтер «не сидит» без бретелей — он не подходит.

«При покупке застёгивайте его на самый свободный крючок — со временем ткань растянется. А пояс должен плотно прилегать, но не впиваться: между спиной и тканью должны проходить два пальца», — пояснила Уланкина.

Она добавила, что женщинам с большой грудью или проблемами спины лучше выбирать разгрузочные модели с широким поясом и мягкими лямками: они распределяют вес и снижают нагрузку на позвоночник.

Ранее Life.ru писал, чем опасны силиконовые накладки на грудь. По словам маммолога, их ношение может привести к нарушению кровообращения.