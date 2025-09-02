Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернышова: в бассейне можно подхватить ротавирус и грибок

Специалист отметила, что обычно проблемы возникают из-за недостаточной или избыточной дезинфекции воды в бассейне.

Источник: Аргументы и факты

Во время плавания в бассейне можно подхватить различные вирусы и инфекции, среди которых ротавирус и грибковые заболевания, предупредила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«К основным опасностям, подстерегающим в бассейне, можно отнести отравление хлором и различные инфекционные заболевания. Отравление, как правило, происходит при избыточном добавлении хлора при дезинфекции, а размножение бактерий, наоборот, при недостаточном», — отметила врач.

По словам специалиста, в бассейне можно подхватить различные грибковые заболевания, но чаще всего это происходит не в самой воде, а во время нахождения в раздевалке или при ходьбе босиком по краю бассейна.

Кроме того, можно получить кишечные инфекции, в том числе ротавирус, а дети рискуют заразиться инфекционным кожным заболеванием — контагиозным моллюском.

Напомним, ранее стало известно, что в Анапе семеро детей отравились хлором во время купания в бассейне отеля. Детей с признаками отравления доставили в больницу, где они провели несколько дней.

Ранее вирусолог Зуев сказал, как защититься от смертельной лихорадки чикунгунья.