Врач Чернышова: в бассейне можно подхватить ротавирус и грибок

Во время плавания в бассейне можно подхватить различные вирусы и инфекции, среди которых ротавирус и грибковые заболевания, предупредила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
«К основным опасностям, подстерегающим в бассейне, можно отнести отравление хлором и различные инфекционные заболевания. Отравление, как правило, происходит при избыточном добавлении хлора при дезинфекции, а размножение бактерий, наоборот, при недостаточном», — отметила врач.
По словам специалиста, в бассейне можно подхватить различные грибковые заболевания, но чаще всего это происходит не в самой воде, а во время нахождения в раздевалке или при ходьбе босиком по краю бассейна.
Кроме того, можно получить кишечные инфекции, в том числе ротавирус, а дети рискуют заразиться инфекционным кожным заболеванием — контагиозным моллюском.
Напомним, ранее стало известно, что в Анапе семеро детей отравились хлором во время купания в бассейне отеля. Детей с признаками отравления доставили в больницу, где они провели несколько дней.
Ранее вирусолог Зуев сказал, как защититься от смертельной лихорадки чикунгунья.