Разведка США спрятала секретную операцию на дне океана: раскрыта правда о поисках «Титаника»

Тем временем стало известно, что миллиардер, который решил не раскрывать свою личность, готов заплатить целых 10 миллионов долларов за погружение к обломкам затонувшего корабля «Титаник». Это будет первый спуск после катастрофы с батискафом OceanGate, в котором погибли пять человек. Известно, что на месте обнаружили носовой и хвостовой обтекатели, однако основной отсек аппарата остался плавать где-то в водах океана.