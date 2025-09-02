Разведка США спрятала секретную операцию на дне океана: раскрыта правда о поисках «Титаника»

Поиски затонувшего лайнера «Титаник» в 1985 году служили маскировкой для сверхсекретной операции Военно-морских сил США. Ее целью было обследование двух затонувших атомных подводных лодок. Об этом спустя десятилетия в интервью телеканалу CNN заявил ведущий исследователь той экспедиции Роберт Баллард.
Баллард, бывший офицер военно-морской разведки, прямо заявил, что многие люди не знали о настоящей цели миссии. По его словам, операция проводилась под прикрытием, чтобы Советский Союз не узнал о местонахождении затонувших субмарин. Соответствующее заявление он сделал в честь 40-летней годовщины со дня обнаружения «Титаника».
Главной задачей секретной операции было обнаружение двух американских атомных подводных лодок «Трешер» и «Скорпион», которые затонули в Атлантическом океане. Для их поиска была задействована инновационная технология дистанционно управляемого исследовательского аппарата «Арго», разработанная самим Баллардом. Эта система позволяла транслировать видео с морского дна на судно.
При этом исследователю удалось убедить руководство ВМС США выделить в рамках этой экспедиции время и ресурсы на поиски «Титаника». Несмотря на годы тщательного планирования, Баллард не питал больших надежд на успех в обнаружении лайнера.
Основной причиной сомнений было крайне ограниченное время, отведенное на поиски. Дополнительной сложностью стала работа конкурирующей французской команды под руководством инженера Жана-Луи Мишеля. Французы использовали новейшую и сложную судовую гидролокаторную систему, которая могла быстрее определить точное место крушения.
Напомним «Титаник» отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля в водах Северной Атлантики он столкнулся с айсбергом и затонул через 2 часа 40 минут.
Тем временем стало известно, что миллиардер, который решил не раскрывать свою личность, готов заплатить целых 10 миллионов долларов за погружение к обломкам затонувшего корабля «Титаник». Это будет первый спуск после катастрофы с батискафом OceanGate, в котором погибли пять человек. Известно, что на месте обнаружили носовой и хвостовой обтекатели, однако основной отсек аппарата остался плавать где-то в водах океана.