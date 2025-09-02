На Земле начались магнитные бури: ученые назвали причину

Напомним, что ученые ранее зафиксировали два выброса солнечной плазмы и мощную вспышку на Солнце. Первое облако плазмы среднего размера направилось к Меркурию и Венере, а второе — двинулось прямо к Земле, что и должно было спровоцировать магнитную бурю.