На Земле начались магнитные бури: ученые назвали причину

На Земле начались магнитные бури, отдельные из которых уже достигли уровня G3 — сильные. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.
«На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3», — следует из сообщения Лаборатории.
Согласно данным лаборатории, основные зоны полярных сияний ожидаются в Скандинавии и Канале. Над территорией России устойчивый полярный овал значительной интенсивности не сформировался, однако отдельные всполохи могут наблюдаться в северо-западных регионах страны.
«Основная зона полярных сияний будет сформирована, к сожалению, в скандинавских странах и в Канаде», — уточнили эксперты.
Напомним, что ученые ранее зафиксировали два выброса солнечной плазмы и мощную вспышку на Солнце. Первое облако плазмы среднего размера направилось к Меркурию и Венере, а второе — двинулось прямо к Земле, что и должно было спровоцировать магнитную бурю.
Уточняется, что подобные явления способны нарушать функционирование энергетических инфраструктур и сбивать с курса мигрирующих птиц и животных. Мощные геомагнитные возмущения приводят к сбоям в коротковолновой радиосвязи, искажают сигналы навигационных систем и вызывают перепады напряжения в промышленных сетях.
При этом научное сообщество пока не пришло к единому мнению относительно прямого воздействия магнитных бурь на физическое состояние человека.
Ранее стало известно, что на Солнце была зафиксирована новая мощная вспышка, классифицированная как класс М.
Согласно уточненным данным, вспышки имели место в активной области под номером 4197 и были сконцентрированы на ограниченном участке. Специалисты отмечают отсутствие признаков дестабилизации данного региона, поэтому оснований для беспокойства нет. Кроме этого, 28 августа была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.