В РФ в 2025 году въехали около 16 тысяч украинцев

В текущем году границу России пересекли 16 225 граждан Украины. Это следует из данных статистики.
Согласно имеющимся сведениям, из них: 15 338 человек совершали частные визиты; 652 — деловой; 57 граждан прибыли в качестве туристов; у 21 человека был транзитный проезд.
За данный период 15 475 приехавших украинцев воспользовались самолетом, 705 граждан въехали в РФ на машине, 45 — в пешем порядке, передает РИА Новости.
Молодые граждане Украины массово уезжают с территории страны — на границе с Польшей выстроилась огромная пробка из машин. Кадры с места событий 28 августа распространили в Telegram-канале Shot. Украину уже покинуло девять тысяч человек.
12 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил правительству разрешить гражданам младше 22 лет выезжать за пределы страны. Позже кабинет министров одобрил его инициативу.
Теперь молодые украинцы массово уезжают из страны после соответствующего разрешения правительства. Много видеозаписей с успешным выездом граждан с Украины появилось в соцсетях.