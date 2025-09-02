Эксперт Лукацкий рассказал, как жертве дипфейка доказать свою невиновность

В сети существует большое количество ресурсов, которые позволяют определить, фейковое фото перед вами или нет. Об этом aif.ru заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
«Что касается доказательств, фейк это или нет, то в интернете существует немалое количество бесплатных ресурсов, которые позволяют проверить на фейковость фото, видеофайл, а также аудиозапись. Есть ресурсы, которые делают это за деньги, но, как правило, это делается при массовых запросах, обычно со стороны специализированных компаний», — сказал эксперт.
Также Лукацкий указал, что правоохранительные органы в рамках следственных или доследственных мероприятий проводят подобного рода экспертизы.
«Существуют специальные центры экспертизы, которые готовы это делать. Но это в том случае, если человек готов идти до конца, готов доводить дело до суда, и тогда понадобится экспертиза, имеющая значение именно для суда. Тогда это может стоить действительно достаточно дорого», — резюмировал собеседник aif.ru.
