Эксперт Лукацкий рассказал, как жертве дипфейка доказать свою невиновность

«Что касается доказательств, фейк это или нет, то в интернете существует немалое количество бесплатных ресурсов, которые позволяют проверить на фейковость фото, видеофайл, а также аудиозапись. Есть ресурсы, которые делают это за деньги, но, как правило, это делается при массовых запросах, обычно со стороны специализированных компаний», — сказал эксперт.