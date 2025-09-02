Ричмонд
Родственники фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не хотят общаться с ними

За время рассмотрения дела поступило только одно ходатайство о разрешении звонков обвиняемому.

Источник: Аргументы и факты

Родственники фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не хотят общаться с обвиняемыми, заявил один из участников судебного процесса.

«Судя по всему, родственники подсудимых прекрасно понимают создавшуюся ситуацию и не горят желанием общаться», — сказал мужчина, слова которого приводит РИА Новости.

Участник процесса уточнил, что за всё время рассмотрения дела поступило единственное ходатайство, в котором адвокат просил разрешить одному из обвиняемых говорить по телефону с пожилыми родителями.

Напомним, в начале августа Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Процесс проходит в закрытом режиме.

Также сообщалось, что фигуранты указанного дела на судебных заседаниях сидят молча и не предпринимают попыток заговорить друг с другом.