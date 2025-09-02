Кнутов: чиновники ЕС получают огромные «откаты» за поставки оружия ВСУ

«Зеленский вообще ничего не решает, решают европейцы. Об этом открыто говорят и в Вашингтоне. Конфликт давно бы закончился, если бы не позиция НАТО. А для них Украина сейчас клондайк. Военные корпорации зарабатывают огромные деньги, европейские чиновники получают гигантские “откаты”, а гробы в Европу пока идут в очень маленьком количестве», — отметил эксперт.