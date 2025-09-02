Владимир Зеленский не сможет закончить конфликт, опираясь лишь на собственное желание, ему не дадут сделать это наживающиеся на Украине страны Евросоюза. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Зеленский вообще ничего не решает, решают европейцы. Об этом открыто говорят и в Вашингтоне. Конфликт давно бы закончился, если бы не позиция НАТО. А для них Украина сейчас клондайк. Военные корпорации зарабатывают огромные деньги, европейские чиновники получают гигантские “откаты”, а гробы в Европу пока идут в очень маленьком количестве», — отметил эксперт.
По словам Кнутова, европейские лидеры сделают все, чтобы Зеленский продолжал конфликт, несмотря на потери украинской стороны.
Таким образом военный эксперт ответил на вопрос о том, закончит ли Зеленский конфликт, учитывая успешное продвижение ВС РФ в зоне спецоперации.
В частности, ранее стало известно, что впервые с начала СВО для нанесения ударов по военным объектам Одесской области были применены управляемые авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.
Кнутов рассказал, что в Одесской области могла поразить российская супербомба.