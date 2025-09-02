Дандыкин: ВС РФ могут освободить Купянск до осенней распутицы

Российские военнослужащие освободят Купянск Харьковской области в ближайшее время, вероятно, до осенней распутицы, заявил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Я думаю, в ближайшем будущем освобождение Купянска должно случиться. На мой взгляд, до осенней распутицы, до холодов, до дождей. Сейчас погода благоприятствует. Хотя здесь гадать на кофейной гуще не приходится. Все идет к тому, что города, о которых часто говорят, в том числе и Купянск, несомненно, в скором времени будут освобождены», — заявил собеседник издания.
Василий Дандыкин отметил, что важно не только решить задачу по освобождению городов, но и сохранить их жителей, беречь российских бойцов. Эксперт также рассказал, что сейчас ВС РФ охватывают Купянск с севера и северо-запада.
При этом, как отмечал Василий Дандыкин, наступление российских военнослужащих ускорилось в три раза с начала 2025 года. По его словам, сейчас ВС РФ продвигаются на 600−700 квадратных километров в месяц.