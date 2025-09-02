США теряют мировое лидерство, но не признают этого: в чем ошибается Вашингтон

Соединенные Штаты всё ещё считают себя единоличным лидером, управляющим мировыми процессами, но реальность давно изменилась. Об этом в интервью РИА Новости рассказал известный американский экономист Джеффри Сакс.
«Есть контраст между самовосприятием Соединенных Штатов и реальным положением дел, и этот контраст на самом деле является источником опасности», — подчеркнул эксперт.
По его словам, до конца XX века Вашингтон действительно занимал лидирующие позиции, но сегодня мир стал многополярным. Помимо США, в нём сформировалось множество других центров влияния, определяющих глобальную повестку.
Известно, что американский лидер Дональд Трамп в последнее время часто говорит об Америке. Недавно он заявил, что США превратились в самую горячую страну, не имеющую равных.
А накануне до этого глава Белого дома рассказал, что собирается лично патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией.