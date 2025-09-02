Жителю Хабаровска вынесли приговор по делу о призыве к атакам на граждан

Следствие установило, что в марте 2024 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, разместил негативные комментарии к публикациям в Сети. При этом, как отметили в следственном управлении, в его сообщениях имелись признаки призыва к нанесению вреда объектам городской инфраструктуры, представителям власти и гражданам других национальностей.