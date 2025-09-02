Жителю Хабаровска вынесли приговор по делу о призыве к атакам на граждан

Суд в Хабаровске приговорил 18-летнего местного жителя к тюремному заключению за призывы к атакам на граждан и представителей власти, сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Его осудили по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Следствие установило, что в марте 2024 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, разместил негативные комментарии к публикациям в Сети. При этом, как отметили в следственном управлении, в его сообщениях имелись признаки призыва к нанесению вреда объектам городской инфраструктуры, представителям власти и гражданам других национальностей.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима…» — отметило региональное подразделение СК РФ в своём Telegram-канале.
Кроме того, молодому человеку на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в Сети.
Напомним, в августе жителя Красноярска приговорили к семи годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. При расследовании выяснилось, что фигурант является сторонником одного из радикальных течений.