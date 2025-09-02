Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему думают, что они якобы управляют миром.
Он подчеркнул, что это не соответствует реальности.
«К сожалению, в Вашингтоне до сих пор считают, что мир управляется США. Так что есть контраст между самовосприятием Соединённых Штатов и реальным положением дел, и этот контраст на самом деле является источником опасности», — сказал Сакс в разговоре с агентством РИА Новости.
По его словам, США действительно занимали «доминирующее положение» до конца XIX века, но в настоящее время мир является многополярным. Сейчас существует множество «центров силы».
Ранее Сакс заявил, что лидеры западных государств, называющие себя союзниками Украины, на деле способствуют её разрушению. Он выразил мнение, что именно те, кто настаивают на продолжении боевых действий, усугубляют ситуацию и толкают страну к катастрофе.