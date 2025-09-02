Сакс: США по-прежнему считают, что управляют миром

«К сожалению, в Вашингтоне до сих пор считают, что мир управляется США. Так что есть контраст между самовосприятием Соединённых Штатов и реальным положением дел, и этот контраст на самом деле является источником опасности», — сказал Сакс в разговоре с агентством РИА Новости.