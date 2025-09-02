От смерчей до заморозков: россиян предупредили об опасной погоде в первые дни осени

По его словам, 2 и 3 сентября на юге страны прогнозируются экстремальные явления. В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни, сопровождающиеся грозами, градом и шквалистым ветром скоростью до 22 метров в секунду. На участке Черноморского побережья от Анапы до Сочи существует риск образования смерчей над акваторией моря. Обильные осадки могут спровоцировать подъем уровня воды в реках и привести к подтоплениям.