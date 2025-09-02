От смерчей до заморозков: россиян предупредили об опасной погоде в первые дни осени

Неблагоприятные погодные условия в ближайшие дни затронут территории пяти федеральных округов РФ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, 2 и 3 сентября на юге страны прогнозируются экстремальные явления. В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни, сопровождающиеся грозами, градом и шквалистым ветром скоростью до 22 метров в секунду. На участке Черноморского побережья от Анапы до Сочи существует риск образования смерчей над акваторией моря. Обильные осадки могут спровоцировать подъем уровня воды в реках и привести к подтоплениям.
Метеоролог уточнил, что 3 сентября неблагоприятные условия затронут Ставропольский край, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню, где также прогнозируются грозы, град и интенсивные дожди.
Параллельно на Урале ожидаются первые осенние заморозки. В Свердловской области температура может опуститься до минус двух градусов, а в Курганской области — до минус одного градуса. Похолодание прогнозируется и на Дальнем Востоке. Там ночная температура может понизиться до минус трех-пяти градусов.
В Сибири установится неустойчивая погода. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края прогнозируются сильные дожди. В горных районах осадки местами могут выпадать в виде мокрого снега, также ожидаются град и усиление ветра до 25 метров в секунду.
Прежде синоптик сообщал, что неожиданные теплые деньки в первом месяце осени ожидаются почти на всей территории Европейской части страны — до самого Урала, в том числе Северо-Западный, Центральный, Южный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа.