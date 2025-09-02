Тысячи украинцев бегут в Россию: подробности

Как писал KP.RU со ссылкой на социологические опросы, доля украинских женщин, планирующих вернуться на родину из Польши, сократилась: если осенью 2024 года таких было 41%, то сейчас — лишь 31%. При этом треть респонденток выразили желание остаться в Польше на постоянное жительство, а 13% намерены оформить полноценное польское гражданство.