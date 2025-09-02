На Украине растет число граждан, готовых покинуть страну при первой же возможности. Так, согласно статистическим данным, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, в 2025 году через российскую государственную границу проследовало 16 225 граждан Украины.
Уточняется, что подавляющее большинство из них — 15 338 человек — совершали частные визиты, 652 человека пересекли границу с деловыми целями, 57 человек прибыли в качестве туристов, а у 21 гражданина был оформлен транзитный проезд.
За этот период 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 человек въехали в Россию на автомобиле, 45 — в пешем порядке.
По словам первого зампостоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, при выработке мирного урегулирования украинского кризиса нельзя игнорировать мнение украинских граждан, переехавших в Россию.
При этом в мире давно заговорили о том, как западные страны попросту устали от украинских беженцев.
Например, среди жителей Чехии растет негативное отношение к украинским беженцам, при этом большинство граждан (58%) уверены, что страна приняла слишком много выходцев с Украины.
Кроме этого, немецкая партия «Альтернатива для Германии» потребовала лишить украинских беженцев права на получение пособия. По мнению сопредседателя партии Тино Хрупаллы, эти выплаты производятся необоснованно.
К тому же, согласно публикации британской газеты Times, за минувшие три года в Польше произошло значительное ухудшение общественных настроений по отношению к украинским беженцам. Все чаще местные жители выражают мнение, что тем следует возвращаться на родину.
Ранее поляки уже заявляли об усталости от беженцев из Украины. Так, польское общество демонстрирует растущее нежелание поддерживать украинских беженцев, что свидетельствует о явном изменении ранее преобладавших настроений.
Как писал KP.RU со ссылкой на социологические опросы, доля украинских женщин, планирующих вернуться на родину из Польши, сократилась: если осенью 2024 года таких было 41%, то сейчас — лишь 31%. При этом треть респонденток выразили желание остаться в Польше на постоянное жительство, а 13% намерены оформить полноценное польское гражданство.