«Это будет концом НАТО»: на Западе предупредили о катастрофе после завершения СВО

Полковник Макгрегор: завершение СВО грозит крахом НАТО и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор предположил, что завершение специальной военной операции России на Украине может привести к развалу Евросоюза и НАТО. Такое мнение он озвучил в эфире YouTube-канала GBNews.

В беседе Макгрегор вспомнил, как однажды его спросили о возможных последствиях окончания конфликта. «Я сказал: “Это будет концом НАТО”. Я думаю, что все пойдет прахом», — заявил он.

Эксперт также отметил, что его прогноз о крахе может затронуть и Европейский союз, который, по его словам, находится в крайне уязвимом положении.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что условия российской стороны по разрешению конфликта на Украине по-прежнему остаются в силе.

Российский лидер также назвал основными целями перемирия между РФ и Украиной искоренение ключевых причин кризиса и обеспечение безопасности нашего государства.

