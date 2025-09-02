В беседе Макгрегор вспомнил, как однажды его спросили о возможных последствиях окончания конфликта. «Я сказал: “Это будет концом НАТО”. Я думаю, что все пойдет прахом», — заявил он.
Эксперт также отметил, что его прогноз о крахе может затронуть и Европейский союз, который, по его словам, находится в крайне уязвимом положении.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что условия российской стороны по разрешению конфликта на Украине по-прежнему остаются в силе.
Российский лидер также назвал основными целями перемирия между РФ и Украиной искоренение ключевых причин кризиса и обеспечение безопасности нашего государства.
