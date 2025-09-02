Психолог Дугенцова: подростки подрезают уголки рта ради лайков

Подростки следуют опасному тренду самостоятельного подрезания уголков рта ради лайков в соцсетях, рассказала в беседе с aif.ru психолог Дарья Дугенцова.
«Во-первых, это социальное вознаграждение, лайки, охваты, вирусность в соцсетях. То есть это быстрый дофамин и некий приз, который получает ребенок, который сделал эту модификацию со своим телом. Подростки особенно чувствительны к таким мини-вознаграждениям», — сообщила собеседница издания.
По словам Дарьи Дугенцовой, подростки также могут следовать соответствующему тренду из-за некой эстетики — желания получить «кукольную внешность». Кроме того, подрезание уголков рта может быть способом заявить о себе.
«Рядом со сверстниками готовность рисковать возрастает. Это некий классический эффект, подтвержденный экспериментально. То есть действительно есть очень много экспериментов, которые доказывают, что как только подросток с подростком начинают коммуницировать, они вместе сотворяют что-то более странное, чем могли бы это сделать по-отдельности», — указала эксперт.
Ранее появилась информация, что среди подростков распространяется опасный тренд самостоятельного подрезания уголков рта для создания широкой улыбки. Как сообщил доктор медицинских наук Павел Бережанский, врачи предупреждают об опасности таких процедур.