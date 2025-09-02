Психолог Дугенцова: подростки подрезают уголки рта ради лайков

«Рядом со сверстниками готовность рисковать возрастает. Это некий классический эффект, подтвержденный экспериментально. То есть действительно есть очень много экспериментов, которые доказывают, что как только подросток с подростком начинают коммуницировать, они вместе сотворяют что-то более странное, чем могли бы это сделать по-отдельности», — указала эксперт.