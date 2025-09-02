Врач Чернышова сказала, как защититься от заражения в бассейне

Защититься от различных заболеваний в бассейне можно с помощью прививок и правильно подобранной обуви, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт с 30-летним стажем Надежда Чернышова.
Специалист отметила, что в бассейне можно не только отравиться хлором, но и подхватить грибок или, например, ротавирус.
«Подхватить грибковые заболевания в бассейне можно еще до захода в воду, для этого нужно просто пройтись босиком по раздевалке или краешку бассейна. Следовательно, во время посещения таких мест необходимо надевать специальные прорезиненные тапки. Кроме того, перед поездками на море, где в том числе могут быть и бассейны, следует делать необходимые прививки», — отметила она.
Чернышова добавила, что приходить в бассейн лучше с утра, когда посетителей еще не так много. Если ночью воду почистили, то риск заразиться чем-либо утром гораздо ниже.
Напомним, ранее стало известно, что в Анапе семеро детей отравились хлором во время купания в бассейне отеля. Детей с признаками отравления доставили в больницу, где они провели несколько дней.
