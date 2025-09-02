Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс

Тахикардия сопровождает патологии, не связанные с заболеваниями сердца, такими как стресс, физическая нагрузка, курение, употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Источник: Unsplash.com

Врач рассказал, что при подобных проявлениях необходимо прекратить действие патогенных внешних воздействий, чтобы быстрее или медленнее прийти к нормализации ритма. Для этого, по его словам, можно выпить определенный успокоительный чай, пустырник, переключить мысли на приятное русло, постараться покинуть место тревоги.

«Умойтесь прохладной водой и выпейте воду мелкими глотками. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы включилась парасимпатическая система и нормализовался пульс. Постарайтесь сесть или лечь — такая поза способствует скорейшему успокоению», — посоветовал Умнов.

Хирург подчеркнул также, что при заболевания сердца, щитовидной железы, анемии необходимо обратиться к врачу.

Ранее Умнов назвал связанные с холодными руками скрытые заболевания. Для выявления патологической причины, по его словам, могут потребоваться различные анализы — уровень железа или гормонов щитовидной железы, а также МРТ шейного отдела позвоночника, ангиография, УЗДГ артерий верхних конечностей.