Врач рассказал о быстрых способах успокоить учащенный пульс

Врач рассказал, что при подобных проявлениях необходимо прекратить действие патогенных внешних воздействий, чтобы быстрее или медленнее прийти к нормализации ритма. Для этого, по его словам, можно выпить определенный успокоительный чай, пустырник, переключить мысли на приятное русло, постараться покинуть место тревоги.
«Умойтесь прохладной водой и выпейте воду мелкими глотками. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы включилась парасимпатическая система и нормализовался пульс. Постарайтесь сесть или лечь — такая поза способствует скорейшему успокоению», — посоветовал Умнов.
Хирург подчеркнул также, что при заболевания сердца, щитовидной железы, анемии необходимо обратиться к врачу.
Ранее Умнов назвал связанные с холодными руками скрытые заболевания. Для выявления патологической причины, по его словам, могут потребоваться различные анализы — уровень железа или гормонов щитовидной железы, а также МРТ шейного отдела позвоночника, ангиография, УЗДГ артерий верхних конечностей.