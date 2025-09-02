Ричмонд
В «топ-3» самых безопасных субъектов РФ вошли Чукотка, Ингушетия и Магаданская область

Отчет Министерства внутренних дел России помог установить, что «самым безопасным» субъектом страны в прошлом году стал Чукотский автономный округ.

Отчет Министерства внутренних дел России помог установить, что «самым безопасным» субъектом страны в прошлом году стал Чукотский автономный округ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

«…В Российской Федерации за 2024 год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений», — указали в информагентстве.

По данным РИА Новости, на территории Чукотки произошло лишь 865 правонарушений. Также в список самых безопасных регионов вошли Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Магаданская область и Чечня.

Стоит отметить, что рекордно низкая статистика правонарушений — не единственный «плюс» жизнь на Чукотке. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться, почему именно в этом автономном округе сохраняются самые высокие в России пенсии.

