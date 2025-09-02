«Рогатая смерть»: офицер рассказал о бомбах, подрывающих суда ВСУ у Одессы

Под Одессой подорвался сухогруз NS Pride под флагом Белиза. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что послужило причиной взрыва, а также ответил на вопрос, могут ли к происшествию быть причастны подпольщики.
Подпольщики способны на небольшие акции.
Вряд ли подрыв произвели какие-то подпольные организации, отметил военный эксперт.
«Я скептически отношусь к возможностям подполья, потому что оно задавлено киевским режимом в принципе… Всё крышуется не только экстремистом Будановым* и СБУ, но и их покровителями, которые достаточно осведомлены обо всём», — сказал Дандыкин.
По его словам, в настоящее время можно лишь говорить про отдельные небольшие акции саботажа, но не более того.
Дандыкин констатировал, что даже во время румынской оккупации в Одессе подполье действовало более интенсивно.
«Сейчас все так сложилось, потому что есть оголтелая украинская пропаганда, практикуется запугивание людей, в частности, можно вспомнить события в Одесском доме профсоюзов. Все это повлияло. Поэтому главные удары наносятся российскими войсками», — отметил военный эксперт.
Подорвался на мине ВСУ.
Дандыкин выразил уверенность, что сухогруз взорвался на мине советского образца, установленной Украиной.
«Причина подрыва этого сухогруза в беспорядочной установке ВСУ советских морских мин. Эти мины достались Украине при разделе флота и, в общем-то, должны были быть утилизированы», — отметил Дандыкин.
Он напомнил, что это не первый подобный случай.
«Установленные Киевом мины и ранее отрывались, шли по Черному морю, и вплоть до того, что их в Босфоре обнаруживали. Тогда румынское судно подорвалось. То есть, это было в начале специальной военной операции, когда ВСУ заминировали фарватеры для того, чтобы Россия не высадила десант в Одессе. Противник так спешил, что, в общем-то, не особо заботился о безопасности», — сказал Дандыкин.
Сухогруз вез вооружение для ВСУ.
Взорванный под Одессой сухогруз мог перевозить, в том числе, иностранное вооружение для ВСУ, допустил военный эксперт.
«На этом сухогрузе под прикрытием могли перевозить иностранное вооружение: снаряжение, боеприпасы, все что угодно. Так что здесь вполне очевидно, что груз был и такой. Кто будет его декларировать? Если тем более судно идет в территориальных водах Болгарии, Румынии. Поставки осуществляются через польский через польский Жешув. То есть, существуют соответствующие договоренности», — сказал Дандыкин.
По его словам, именно поэтому ВС РФ периодически наносят удары по причальному фонду Одесского порта.
Дандыкин также констатировал, что экипаж сухогруза мог и не знать, что именно перевозит.
«Крайне опасно людям находится там. Это риск для жизни, не только для потери судна», — подытожил Дандыкин.
Взрывы судов продолжатся.
Судьба сухогруза NS Pride, подорвавшегося на морской мине ВСУ, может постигнуть и другие суда, уверен Дандыкин.
«Я думаю, если сейчас украинские морские силы не протралят акваторию, а делать этого они не будут точно, потому что по-прежнему боятся российского десанта, значит, надо ожидать, что эта “рогатая смерть” (ред. — морская мина), как ее называли раньше, может подорвать у берегов Украины любое другое судно, под каким бы флагом оно ни шло», — сказал Дандыкин.
По большому счету, констатировал собеседник aif.ru, противник сам себя заминировал.
«Думаю, что там большой запас морских мин установленных, возможно, несколько сотен», — подытожил Дандыкин.
Как сообщалось, в порту Черноморска на Украине в результате взрыва был поврежден сухогруз NS Pride под флагом Белиза.
Согласно данным MarineTraffic, 26 августа балкер вышел из Турции и 28 августа прибыл в Сулину в Румынии на границе с Украиной. С тех пор данные отслеживания судна не обновлялись.
Представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что NS Pride подорвался на неустановленном взрывном устройстве.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.