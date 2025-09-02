«Рогатая смерть»: офицер рассказал о бомбах, подрывающих суда ВСУ у Одессы

«Установленные Киевом мины и ранее отрывались, шли по Черному морю, и вплоть до того, что их в Босфоре обнаруживали. Тогда румынское судно подорвалось. То есть, это было в начале специальной военной операции, когда ВСУ заминировали фарватеры для того, чтобы Россия не высадила десант в Одессе. Противник так спешил, что, в общем-то, не особо заботился о безопасности», — сказал Дандыкин.