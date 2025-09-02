Российские управляемые авиабомбы после расчистки пути от средств противовоздушной обороны ВСУ ударили по военным объектам под Одессой, а БПЛА «Герань-2» поразили украинский порт, куда поставляли важные военные грузы.
Военные эксперты рассказали aif.ru, как российские бойцы приблизились к Одессе, откуда везли ракеты в порт Ильичевска и почему Владимир Зеленский не способен завершить конфликт.
Авиабомбами расчистили путь к Одессе.
Российские околовоенные Telegram-каналы сообщили, что впервые с начала СВО для нанесения ударов по военным объектам Одесской области были применены управляемые авиабомбы. Минимум четыре авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции поразили важные объекты ВСУ.
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru отметил, что российские военные перед применением авиабомб, вероятно, расчистили путь к Одесской области от средств противовоздушной обороны противника.
«Применение такого рода бомб характерно для линии боевого соприкосновения, поскольку самолеты, которые несут эти бомбы, могут оказаться в зоне действия ПВО противника и быть уничтоженными. Дальность таких бомб может достигать 120 км. Вероятнее всего, российские военные заранее наносили удары по средствам противовоздушной обороны в этом районе», — сказал эксперт.
Говоря о цели, которую российские военные могли поразить с помощью авиабомб в Одесской области, Кнутов отметил, что это мог быть подземный пункт управления ВСУ, замаскированный под жилой дом. Эксперты и ранее сообщали, что излюбленным местом украинских военных являются именно жилые помещения. Они либо прикрываются мирными жителями, либо используют их жилье.
«Подобные бомбы обычно применяются на линии боевого соприкосновения, а при более мощном наполнении способны поражать пункты управления ВСУ, которые противник часто размещает в жилых двух- или трехэтажных домах. Они обычно укрываются в подвале под бетонными плитами», — подчеркнул Кнутов.
Специалист отметил, что видео одну из видеозаписей, на которой был запечатлен момент мощной детонации. Это, по его словам, говорит о том, что российская супербомба поразила «очень серьезную цель».
Разбили порт с военным грузом.
За день до этого к Одесской области подобрались и с другой стороны. Несколькими ударами беспилотников «Герань-2» был уничтожен порт и его инфраструктура в Ильичевске, который находится в 19 км от Одессы.
В порт, по словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, могли привозить снаряды, ракеты и различные военные установки, которые позже перебрасывали в зону СВО для ударов по российским военным и мирным жителям.
Примечательно, что приходящие в порт судна не фиксировались в системах автоматической идентификации, что фактически делало тайными места их отправления и содержимое грузов.
«В порт могли привозить снаряды, ракеты, различные установки. По Черному морю эти суда могут спокойно перемещаться, на море по ним нельзя наносить удары, поэтому уничтожаются военные грузы уже после прибытия в порт», — отметил эксперт.
Военные поставки Украине могли отправлять причерноморские страны, например, Румыния или Болгария.
«Доставка могла производиться, например, из портов Болгарии и Румынии. Это причерноморские государства, то есть они имеют право перемещаться по морю, как, впрочем, и Турция», — добавил Дандыкин.
Зеленский без согласия ЕС не сможет закончить конфликт.
Все пораженные цели и успехи российской армии в зоне СВО в целом, по словам военных экспертов, заметно замедлят контрнаступление ВСУ. Примечательно, что российские военные и так довольно легко продвигались и освобождали территории.
«Разумеется, этот удар скажется на ходе спецоперации, хотя, судя по темпам продвижения российской армии, дела у ВСУ и так шли не очень. Уменьшение поставок вооружения, в случае с уничтоженным портом, скажется на продвижении ВСУ», — отметил эксперт.
Однако, добавил Кнутов, неудачи ВСУ вряд ли заставят Зеленского завершить конфликт или хотя бы пойти на переговоры, поскольку его решение в этом случае ничего не значит.
«Зеленский вообще ничего не решает, решают европейцы — для них Украина сейчас клондайк. Военные корпорации зарабатывают огромные деньги, европейские чиновники получают гигантские “откаты”, а гробы в Европу пока идут в очень маленьком количестве», — сказал он.
