Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дугенцова: подростки, подрезающие уголки рта, могут вдохновляться мангой

Дарья Дугенцова рассказала, что некоторые подростки подрезают уголки рта ради лайков в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Подростки, которые следуют опасному тренду подрезания уголков рта, могут вдохновляться фильмами и мангой, заявила в беседе с aif.ru психолог Дарья Дугенцова.

«Это желание “быть как на экране”. Для того, чтобы быть популярным, для того, чтобы быть красивым. Потому что некоторые подростки действительно считают это какой-то особенностью, возможно, вдохновляясь какими-то фильмами или, например, какими-нибудь мангами», — предположила собеседница издания.

При этом Дарья Дугенцова рассказала, что подростки следуют соответствующему тренду ради лайков в соцсетях, из желания получить «кукольную внешность» и заявить о себе.

Ранее появилась информация, что среди подростков распространяется опасный тренд самостоятельного подрезания уголков рта для создания широкой улыбки. Как сообщил доктор медицинских наук Павел Бережанский, врачи предупреждают об опасности таких процедур.