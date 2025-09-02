Puck узнал имя нового главного редактора американского Vogue

После ее ухода американский Vogue начал искать нового руководителя редакционного контента. На сайте говорится, что он будет отвечать за повседневную работу редакции на всех платформах и подчиняться непосредственно Винтур — так же, как это устроено в других международных редакциях Vogue. Появление нового главреда американского Vogue позволит Винтур сосредоточиться на других рынках, где выходят издания Conde Nast, писали The Guardian и New York Post.