Puck узнал имя нового главного редактора американского Vogue

Возглавлявшая американский Vogue в течение почти 40 лет журналистка Анна Винтур пришла к «практичному, разумному, рациональному выбору», говорится в материале. Ожидается, что Винтур объявит о своем решении 2 сентября.
39-летняя Хлоя Маль — дочь актрисы Кэндис Берген и режиссера Луи Маля, родилась и выросла в Нью-Йорке. Она работает в Vogue с 2011 года. Работала редактором Vogue.com и соведущей подкаста The Run-Through with Vogue.
Помимо Vogue, журналистка писала для The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest и Town & Country. В Vogue она редактировала раздел Flash, посвященный свадьбам, домам, вечеринкам и путешествиям.
Новый редактор приступит к работе до начала Недели моды в Нью-Йорке, которая пройдет с 11 по 16 сентября.
О том, что Винтур, которая занимала эту позицию 37 лет, покидает пост главного редактора, стало известно в конце июня. Она продолжит исполнять свои обязанности директора по контенту в издательстве Conde Nast, курируя редакционную политику изданий WIRED, Vanity Fair GQ, AD, Conde Nast Traveler, Glamour, Bon Appetit, Tatler, World of Interiors, Allure, Teen Vogue, Ars Technica и Them. Она также останется глобальным редакционным директором Vogue.
После ее ухода американский Vogue начал искать нового руководителя редакционного контента. На сайте говорится, что он будет отвечать за повседневную работу редакции на всех платформах и подчиняться непосредственно Винтур — так же, как это устроено в других международных редакциях Vogue. Появление нового главреда американского Vogue позволит Винтур сосредоточиться на других рынках, где выходят издания Conde Nast, писали The Guardian и New York Post.