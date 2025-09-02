Данные о недвижимости становятся оружием мошенников: аферисты нашли новый способ обмана россиян

Злоумышленники начали применять информацию из Росреестра о недвижимости граждан в атаках. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Денис Калемберг.
Схема атаки выглядит следующим образом: мошенники связываются с человеком и сообщают о срочной проверке счетчиков по адресу его недвижимости. Для подтверждения проверки требуется сообщить код из смс. Такое сообщение может прийти от имени любого сервиса — каршеринга, маркетплейса или супермаркета. Единственной целью отправки кода является запугивание жертвы и создание убеждения, что она добровольно сообщила важные данные мошенникам.
После этого на телефон жертвы приходит смс-сообщение о якобы произошедшем входе на портал «Госуслуги». В сообщении содержится просьба позвонить по указанному номеру телефона. Если человек перезванивает, то попадает на якобы «Роскомнадзор», где его переводят на «специалиста по мошенничеству».
Конечной целью злоумышленников является перевод денег на так называемый «безопасный счет», получение кодов подтверждения транзакций или установка вредоносного программного обеспечения для доступа к финансам жертвы.
Когда жертва задает неудобные вопросы, например, почему оповещение пришло не с официального номера «Госуслуг», злоумышленники начинают жаловаться на плохую связь, объясняя это «работой глушилок». На повторные вопросы «специалист» поясняет, что мошенники якобы технически перехватили смс и подменили в нем текст и номер.
Ранее KP.RU сообщал о другой схеме мошенничества, связанной с декларацией 3-НДФЛ. Злоумышленники рассылают ложные уведомления и убеждают жертву подать декларацию, предлагая записаться на прием к «специалисту». Перед подтверждением записи аферисты требуют ввести код.