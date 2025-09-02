Данные о недвижимости становятся оружием мошенников: аферисты нашли новый способ обмана россиян

Схема атаки выглядит следующим образом: мошенники связываются с человеком и сообщают о срочной проверке счетчиков по адресу его недвижимости. Для подтверждения проверки требуется сообщить код из смс. Такое сообщение может прийти от имени любого сервиса — каршеринга, маркетплейса или супермаркета. Единственной целью отправки кода является запугивание жертвы и создание убеждения, что она добровольно сообщила важные данные мошенникам.