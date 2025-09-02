Кондрахин: полные обследования помогут предупредить скрытые болезни детей

К проверке состояния здоровья ребенка необходимо относиться серьезно, многие заболевания не всегда проявляют себя, сообщил в беседе с aif.ru кардиолог Андрей Кондрахин.
«Я считаю, что, когда врачи говорят принести справку о состоянии здоровья ребенка в школу, то к этому относиться надо серьезно. Дети растут, дети имеют право болеть. Многие заболевания не всегда видны и не всегда проявляют себя какими-то симптомами. Поэтому, если ребенок активый, здоровый, то это ничего не говорит», — сообщил собеседник издания.
Андрей Кондрахин также обратил внимание на важность оповещения учителей о состоянии здоровья ребенка, если у него есть особенности, которые требуют определенного подхода.
Ранее врач Любовь Дроздова сообщила о необходимости следить за здоровьем. Она указала, что главными инструментами в этом вопросе, которые доступны каждому гражданину РФ, являются профилактический медосмотр и диспансеризация.