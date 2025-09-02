Актер Головин лишился автомобиля из-за микрозайма

Известный российский актер Александр Головин лишился автомобиля из-за того, что более чем на год просрочил платежи по микрозайму. Он взял кредит под 99% годовых, передает ТАСС.
«Исковые требования к Головину Александру Павловичу о взыскании задолженности по договору, обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворить и взыскать с Головина в пользу ООО задолженность по кредитному договору», — следует из судебных документов.
В качестве компенсации задолженности Головину придется расстаться со своим автомобилем, который он оставлял в качестве залога. Судебное решение вступило в законною силу.
Головин взял кредит на 30 лет на невероятных условиях — 99% годовых. При этом он больше чем год не платил по договору займа. Микрофинансовая организация подала на актера в суд. Головин стал известен зрителю после популярного сериала «Кадетство».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.