Россияне бросились скупать товары с Шуфутинским

В этом году отсылающие к песне товары стали покупать еще активнее, указали аналитики. Сильнее всего вырос спрос на диски исполнителя. В августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их продажи выросли в полтора раза — на 58 процентов. Продажи календарей с изображением Шуфутинского выросли год к году на 9 процентов.